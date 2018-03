Preço do panetone subiu 3,74% em um ano Os panetones vendidos na cidade de São Paulo estão em média 3,74% mais caros em relação aos preços registrados no ano passado, variação levemente superior à inflação do período medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), de 3,63%. É o que indica levantamento divulgado hoje pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo (Procon-SP), que calculou o reajuste de preços dos principais itens da ceia natalina. De acordo com a entidade, as caixas de bombom tiveram incremento de 3,36% e as frutas em calda subiram 5,06%. O único item da ceia que ficou mais barato foram as carnes - lombo, pernil, tender e peru -, que tiveram redução média de 7,63%.