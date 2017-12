Preço do pão francês pode subir mais de 10% O pão francês de 50 gramas pode chegar mais caro à mesa do brasileiro até o final do mês. O Moinho Pacífico, um dos maiores importadores de trigo do País, calcula que o reajuste do produto, que hoje custa, em média, R$ 0,20 nas padarias, possa ultrapassar 10%. Segundo o presidente da companhia, Lawrence Pih, o aumento previsto no pãozinho é conseqüência da alta da importação da farinha de trigo, ingrediente que responde por 20% da composição do preço do pão. "O custo do trigo em Real, no acumulado deste ano, já está em 42%. Isto sem contar energia, embalagem, transporte e mão-de-obra", destaca. Segundo Pih, a cada cinco minutos ele tem que refazer os cálculos para ver quanto o pão francês precisa subir para compensar os custos com a alta do dólar. Ontem, com o câmbio de R$ 2,49 no fechamento, o presidente do Moinho Pacífico trabalhava com um reajuste de 10%. Hoje, quando o dólar já amanheceu acima de R$ 2,50, Pih já fala em "mais de 11% de aumento no pão". O presidente do Moinho Pacífico ressalta que a pressão da alta do dólar sobre os moinhos é forte porque, além de importarem trigo em dólar e venderem em Real, eles também têm de assumir financiamentos na moeda norte-americana, que hoje oscila com a crise na Argentina.