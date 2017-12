Preço do peru sobe até 30% Um dos produtos mais tradicionais da ceia natalina, o peru chega ao varejo este ano com reajustes que podem tornar o prato indigesto para boa parte dos consumidores. A média de aumento é de 15% a 20% em relação ao Natal do ano passado, segundo as indústrias. Mas há redes de supermercados com aumentos em torno de 30%. As indústrias alegam que a negociação de preços com o varejo é muito variável, conforme o volume, os prazos de pagamento e a logística de distribuição. Mas negam o reajuste. Leia mais no Estadão desta quarta-feira