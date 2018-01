Preço do petróleo: alta de 0,28% O preço do petróleo voltou a subir hoje no início da manhã. Os negócios com o petróleo bruto do tipo Brent para entrega em dezembro estão em alta de 0,28% em Londres, a US$ 31,02 por barril. Além da persistência com o problema do petróleo, também o desempenho das bolsas norte-americanas pode deixar o mercado instável. Apesar da alta registrada ontem, de 7,79%, a Nasdaq - bolsa dos Estados Unidos que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet - ainda deve continuar apresentando fortes oscilações em função do anúncio dos resultados trimestrais de empresas norte-americanas. Os números têm ficado abaixo do esperado e isso preocupa os investidores que fizeram altas projeções para os papéis dessas empresas. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), apesar dos bons fundamentos da economia brasileira, segue operando em sintonia com o mercado internacional. As notícias positivas dos últimos dias - elevação do rating do Brasil por parte da agência de risco Moody´s e a isenção do CPMF ao capital estrangeiro - ainda não tiveram impacto positivo na Bolsa. Isso porque, nos últimos dias, os investidores têm dado peso maior ao que acontece em Nova York. Há pouco, a Bolsa operava com alta de 0,08%. No mercado de câmbio, as taxas também devem continuar oscilando. A moeda norte-americana está cotada a R$ 1,8810 na ponta de venda dos negócios - alta de 0,21% em relação aos últimos negócios de ontem. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 17,340% ao ano, frente a 17,280% ao ano ontem.