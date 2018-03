Preço do petróleo amplia queda com expectativa de guerra rápida Os contratos futuros de petróleo continuaram em queda nesta quarta-feira em Londres e Nova York, com os negociadores e analistas esperando que a guerra dos EUA contra o Iraque seja breve e bem sucedida, e que o mercado de petróleo permaneça bem abastecido. Os futuros de petróleo completaram hoje uma semana de forte declínio, em que os contratos de petróleo para abril na New York Mercantile Exchange (Nymex) acumularam uma queda de 21%. "O que o mercado está descontando neste momento é uma mínima interrupção na oferta fora do Iraque, e eles estão olhando para a queda sazonal na demanda no segundo trimestre e um mercado com razoável excesso de oferta, principalmente em função do excesso de produção da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo)", disse o analista Tyler Dann, do Bank of America Securities em Houston. Grandes especuladores, incluindo fundos, continuaram a se desfazer das posições compradas em futuros de petróleo, disse Dann. Em Nova York, os contratos de petróleo para abril caíram mais de 5%, com os negociadores dizendo que essa queda refletiu também o vencimento do contrato. Na International Petroleum Exchange (IPE) de Londres, os contratos de petróleo Brent para maio fecharam em US$ 26,75 o barril, em queda de US$ 0,50 (-1,83%). Veja o especial : O noticiário até 18/3/2003