Preço do petróleo bate novo recorde: US$ 61,28 A cotação do barril de petróleo bateu um novo recorde no mercado internacional nesta quarta-feira: US$ 61,28 em Nova York, numa alta de 2,84%. Durante os negócios, o barril do produto chegou a bater a máxima de US$ 61,35. A disparada dos preços ajudaram a derrubar a bolsa e a elevar o dólar e os juros. O novo recorde do petróleo foi atingido em razão dos temores com possíveis efeitos na operação de refinarias com a passagem de tempestades tropicais pelo Golfo do México.