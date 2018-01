Preço do petróleo bate recorde O Petróleo Intermediário do Texas (WTI, leve) fechou nesta segunda-feira em Nova York com o preço recorde de US$ 63,94 por barril, devido à maior inquietação sobre o nível de oferta diante da possibilidade de atentados na Arábia Saudita e por causa da retomada das atividades nucleares do Irã. O Petróleo Brent, de referência na Europa, também bateu recorde hoje ao fechar a US$ 62,70, afetado pelo medo de novos atentados na Arábia Saudita e por uma possível escassez. Em relação à sexta-feira, o barril de petróleo do Mar do Norte para entrega em setembro subiu US$ 1,63.