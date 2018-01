Preço do petróleo bate recorde em Nova York e Londres O preço do petróleo teve nesta terça-feira em Nova York fortíssima alta de US$ 3,35, chegando a US$ 70,55, nível nunca atingido na sessão regular do mercado. O petróleo Brent, que serve de referência à Europa, também opera em forte alta e bateu um novo recorde no mercado de contratos futuros de Londres. O barril de Brent foi negociado a US$ 68,15 dólares ao redor das 11h50 de Brasília, o preço mais alto desde que o International Petroleum Exchange (IPE) de Londres iniciou suas atividades em 1988. O preço do petróleo em alta reflete a preocupação dos mercados com os danos do furacão Katrina nas instalações petrolíferas do Golfo do México, de onde procede um quarto da produção de gás e petróleo dos EUA. A alta aconteceu enquanto os operadores do mercado estão inquietos não só pelos barris de petróleo que podem ser perdidos por causa do furacão, mas também pela redução que pode ser registrada na atividade das refinarias nos Estados Unidos. Na zona do Golfo do México, que produz 1,5 milhão de barris de petróleo diários, centenas de plataformas de bombeio de petróleo foram evacuadas ante o embate do Katrina.