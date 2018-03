Preço do petróleo cai com suposto levante contra Saddam Os contratos futuros de petróleo caíram de forma acentuada em Londres e Nova York, pressionados por uma combinação de fatores técnicos de baixa e informes sobre um suposto "levante popular" contra o governo iraquiano na cidade de Basra, no sul do Iraque. Na New York Mercantile Exchange (Nymex), os contratos para maio fecharam em US$ 27,97 o barril, em queda de US$ 0,69 (-2,41%). Na International Petroleum Exchange (IPE), os contratos de petróleo Brent para maio fecharam em US$ 24,81 o barril, em queda de US$ 1,28 (-4,91%). Veja o especial :