Preço do petróleo cai, mas continua acima de US$ 40 Uma realização de lucros após as altas recordes fez os preços dos contratos futuros de petróleo caíram em Londres e Nova York. Segundo analistas há uma ampla expectativa de que os relatórios semanais irão apontar um crescimento nos estoques norte-americanos de petróleo e gasolina. "As pessoas estavam meio que com uma mentalidade de realização de lucro. Eles estão saindo antes dos números", disse o negociador Ed Silliere, da Energy Merchant. de Nova York. Para o analista de energia da IFR Pegasus, em Nova York, Tim Evans, a tendência de alta permanece. "Este mercado tem sido o menos racional que já vi em meus 23 anos negociando commodities", disse. "É um lugar perigoso para operar. Se você não tem de operar este mercado, então não deve fazê-lo". Em Nova Tork, os contratos de petróleo para julho fecharam em US$ 41,14 o barril, em queda de US$ 0,58 (-1,39%). No mercado de Londres, os contratos de petróleo para julho fecharam em US$ 37,44 o barril, em queda de US$ 0,73 (-1,91%).