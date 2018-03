Preço do petróleo cai mesmo com a guerra iminente Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda em Londres (International Petroleum Exchange-IPE) e em Nova York (New York Mercantile Exchange-Nymex), com os investidores realizando lucro na véspera de um iminente ataque dos EUA contra o Iraque. O mercado de petróleo teve um dos dias mais voláteis das últimas semanas, subindo pela manhã depois que os EUA deram indicações de que estão prontos para ir à guerra numa questão de dias, para depois cair acentuadamente diante dos temores que os preços poderão despencar no caso de uma vitória rápidas dos norte-americanos. Na Nymex, os contratos de petróleo para abril fecharam em US$ 34,93 o barril, em queda de US$ 0,45 (-1,27%). Na IPE, os contratos de petróleo Brent para maio fecharam em US$ 29,48 o barril, em queda d e US$ 0,65 (-2,16%).