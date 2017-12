Preço do petróleo cai nos EUA em dia de eleição Os preços do petróleo nos Estados Unidos, neste dia de eleições presidenciais, caíram abaixo dos US$ 50 o barril, chegando aos US$ 49,80, uma queda de 0,26% sobre a cotação anterior, continuando a tendência dos últimos sete dias. A redução, segundo especialistas, já bateu nos US$ 5 do valor do barril de petróleo. Entre as razões da queda estão as especulações sobre se o futuro governo americano poderá utilizar com mais intensidade os estoques do país, reduzindo a necessidade de importação.