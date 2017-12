Preço do petróleo cai novamente Primeiro foi a Arábia Saudita que informou sobre o possível aumento na produção de petróleo em 500 mil barris por dia, reduzindo o preço do petróleo na Bolsa Internacional de Petróleo (IPE), em Londres. O contrato futuro do óleo com vencimento em agosto, terminou o dia em queda de US$ 1,52, cotado a US$ 29,58. Hoje o Kuwait, Argélia e os Emirados Árabes Unido anunciaram que elevariam a produção do óleo, seguindo o exemplo da Arábia Saudita. Na IPE, os contratos futuros do petróleo com vencimento em agosto recuavam novamente hoje pela manhã para US$ 28,63, em queda de US$ 0,95 em relação ao fechamento de ontem. Essa notícia de elevação da produção anunciada há pouco busca a redução do preço da cesta dos sete tipos de petróleo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), dos atuais US$ 30 por barril para US$ 25,00 o barril. Hoje, o valor da cesta de referência do petróleo usada pela Opep estava em US$ 29,66 o barril nas transações pré-abertura, em queda em relação aos US$ 30,49 por barril de segunda-feira. Controvérsias entre os membros da Opep O ministro do Petróleo dos Emirados, Obaid bin Saif al-Nasseri, afirmou que o país, que também integra a Opep, participará de qualquer movimento coletivo para reduzir os preços do petróleo. O Kuwait e a Argélia também estão na Opep, que há 10 dias autorizou um aumento de 708 mil barris por dia para todos os seus países membros. A ampliação da oferta, no entanto, não fez com que os preços caíssem ao nível esperado de US$ 25 por barril, um valor considerado confortável tanto para produtores como para países consumidores. Porém, o Iraque fez duras críticas à decisão da Arábia Saudita de aumentar a produção do petróleo. Representantes do país acreditam que o anúncio saudita significa um desafio à última decisão da Opep, além de atender às pressões dos Estados Unidos para um aumento na produção do óleo.