Preço do petróleo cai para nível mais baixo em 17 meses O preço do barril do petróleo caiu para o nível mais baixo em 17 meses, influenciado pelas persistentes dúvidas relacionadas ao corte de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), pelas temperaturas moderadas na região nordeste, e pelo maior mercado consumidor de óleo para aquecimento. Os contratos negociados na bolsa em Nova York, com vencimento para dezembro, fecharam a US$ 55,81 o barril, em queda de US$ 0,45 (0,80%), menor nível desde 15 de junho de 2005. Mais cedo, o contrato para dezembro havia registrado a mínima intraday (durante o dia) de US$ 54,86 o barril, também o menor nível em 17 meses. A máxima foi de US$ 56,30 o barril. Analistas acreditam que os preços vão continuar a cair na próxima semana. Preocupações A necessidade de uma maior margem segurança na relação entre a oferta e demanda mundial de petróleo e outros recursos naturais e uma avaliação das perspectivas para a economia mundial serão os principais temas de discussão da agenda oficial da reunião dos ministros das finanças e governadores de banco centrais do G-20, que será realizada até o domingo em Melbourne, na Austrália. O G-20 é um grupo informal de países ricos e emergentes, entre eles o Brasil, que representam cerca de 85% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial. ?É importante nos mobilizarmos para que a oferta de petróleo e de minérios seja suficiente para atender à demanda, que vem crescendo com o processo de industrialização e urbanização da China e outros grandes países emergentes?, disse o ministro das finanças da Austrália e atual presidente do G-20, Peter Costello, ao enviado especial João Caminoto. Ele observou que vários países vêm sofrendo pressões inflacionárias por causa da alta do petróleo e de outras commodities. ?Precisamos evitar uma carência de recursos naturais que potencialmente poderia desestabilizar a economia mundial, como já ocorreu no passado no caso do petróleo.