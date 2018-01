Preço do petróleo caiu 4,3% devido a grandes reservas nos EUA O preço do petróleo do Texas caiu nesta quarta-feira 4,3% em Nova York e voltou ao nível de US$ 63/barril, devido a uma maior confiança sobre o nível de reservas de petróleo e de gasóleo de calefação nos Estados Unidos. No fim da sessão regular, os contratos de Petróleo Intermediário do Texas (WTI, leve) para entrega em setembro caíam US$ 2,83 por barril para fechar em US$ 63,25, e voltavam a um nível similar ao de há uma semana. As reservas de petróleo aumentaram em 300.000 barris e são 11,2% superiores às do mesmo período do ano passado, enquanto que as de produtos destilados, incluído o gasóleo, subiram em 1,2 milhão e estão 4,9% sobre as acumuladas no mesmo período de 2004.