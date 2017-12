Preço do petróleo caiu 6,9% ontem A decisão da Arábia Saudita - maior exportador mundial de petróleo - de aumentar sua produção diária em 500 mil barris para deter a alta dos preços fez com que o valor do óleo caísse ontem quase 7%. Contratos futuros do barril de petróleo, com vencimento em agosto, fecharam em US$ 30,70 - queda de US$ 1,80 em relação a segunda-feira. Trata-se de uma queda de 6,9%, a maior registrada em um só dia, desde 8 de março. A Arábia Saudita propõe-se a levar os preços do petróleo a US$ 25, ante os US$ 30 da cotação atual, com o aumento da sua oferta. A decisão, como reporta também o Wall Street Journal, despertou diversas controvérsias entre os demais países membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). Veja mais informações no link abaixo.