Preço do petróleo chega perto de US$ 50 o barril O preço do barril do petróleo negociado no mercado futuro chegou a US$ 49,75 nesta segunda-feira. Este patamar foi alcançado pelos contratos com vencimento em novembro negociados na bolsa eletrônica de Nova York (Nymex). A alta do preço do produto deve-se, em grande parte à preocupação com a retomada das operações no Golfo do México. O Serviço de Administração de Minerais dos EUA (MMS), ligado ao Departamento do Interior, informou que 28,9% da produção diária de petróleo e 19% da produção diária de gás natural do Golfo do México permanecem paradas, mais de onze das depois da passagem do furacão Ivan na região. O novo levantamento do MMS revela um pequeno retrocesso na produção de petróleo, pois na sexta-feira 27,7% da produção diária estava parada, enquanto o porcentual de paralisação da produção de gás ficou estável. Desde que a produção foi interrompida por causa do furacão, a região já deixou de produzir 11,28 milhões de barris de petróleo bruto e 50 bilhões de pés cúbicos de gás natural. As informações são da Dow Jones.