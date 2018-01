Preço do petróleo continua em alta e chega perto dos US$ 40 Os contratos futuros de petróleo fecharam em nova alta em Nova York (Nymex) e em Londres (IPE), sustentados pelos ganhos dos contratos de gasolina, que atingiram nova máxima histórica. Os preços já subiram cerca de 20% este ano por causa dos estoques baixos, da forte demanda na Ásia, da oferta pouco confiável do Iraque e da demanda recorde por gasolina nos EUA. Na Nymex, os contratos para junho fecharam em US$ 39,57 o barril, em alta de US$ 0,59 (+1,51%). Na IPE, o barril fechou em US$ 36,72, em alta de US$ 0,79 (+2,20%) Para o consultor Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infra-Estrutura (CBIE), a queda do preço do petróleo depende da melhora do ambiente no Oriente Médio. Além do conflito no Golfo Pérsico, ele lembra o rigoroso inverno no Hemisfério Norte e a proximidade do verão norte-americano como justificativa para a disparada dos preços.