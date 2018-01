Preço do petróleo dependerá do futuro dos países do Golfo A evolução dos preços do petróleo em 2003 e nos anos seguintes será determinado por uma série de fatores geopolíticos ligados ao futuro do Iraque e outros países do Golfo Pérsico, afirmaram graduados analistas internacionais que participaram na última semana do seminário "O futuro da Segurança Energética no Oriente Médio", promovido pelo Royal United Services Institute na capital britânica. Segundo eles, caso ocorra uma ação militar liderada pelos Estados Unidos contra o regime de Saddam Hussein que seja rápida e não cause maiores rupturas na produção do preço do petróleo ou instabilidade política nos países da região, o impacto deverá ser limitado. Contudo se o conflito se alongar por meses, com altos custos humanos e materiais para todos os envolvidos, as consequências para o abastecimento de petróleo e, consequentemente, para a economia mundial, poderão ser desastrosas. O ex-economista chefe da Agência Internacional de Energia e atualmente presidente da consultoria norte-americana International Energy Associates, Herman Franssen, disse que existe hoje uma possibilidade de 50% de os Estados Unidos atacarem o Iraque no próximo ano. Caso o conflito ocorra, Franssen prevê três cenários possíveis. No primeiro, considerado "otimista" e mais provável entre os analistas norte-americanos, o conflito seria rápido, não durando mais do que cinco semanas. Os militares iraquianos não empregariam armas de destruição em massa, o número de vítimas civis seria muito pequeno, as instalações petrolíferas iraquianas seriam pouco danificadas, Saddam Hussein seria substituído por um regime pró-Ocidente e não ocorreria instabilidade política em outros países da região. A interrupção da produção diária de petróleo do Iraque, de 2,5 milhões de barris, seria breve e amplamente compensada pelo aumento do abastecimento em outros países do Golfo, principalmente a Arábia Saudita. Segundo Franssen, nesse contexto o preço médio do barril do petróleo no primeiro trimestre de 2003 atingirá um pico de US$ 36 recuando nos meses seguintes para US$ 25. Caso a economia mundial não dê sinais de recuperação, os preços poderiam cair ainda mais no segundo semestre de 2003, uma tendência que seria reforçada pela expectativa de aumento da produção de petróleo no Iraque nos próximos anos. Cenário intermediário No segundo cenário, considerado "intermediário" e o mais provável entre muitos analistas europeus e do Oriente Médio, o Iraque apresentaria uma surpreendente resistência aos ataques e o conflito se prolongaria entre seis e doze semanas. O número de vítimas civis seria maior e ocorreria uma maior destruição da infra-estrutura iraquiana, afetando a capacidade de produção petrolífera do país. Forças norte americanas e britânicas sofreriam algumas perdas e cobertura da imprensa internacional seria mais negativa. O conflito faria emergir também alguns sinais de descontentamento em outros países do Golfo. Nesse cenário, o barril do petróleo atingira cerca de US$ 42 no início de 2003 e teria uma queda mais lenta nos meses seguintes, fechando o ano ainda na casa dos US$ 30. Franssen explicou que no "pior" cenário o conflito duraria entre três e doze meses. A resistência iraquiana seria ferrenha, haveria um significativo número de vítimas e danos colaterais, inclusive com o uso de armas de destruição em massa, com grandes danos materiais. O Iraque poderia promover ataques contra bases militares e cidades turcas e a coalizão liderada pelos Estados Unidos daria sinais de divisão interna. "Além disso, o conflito causaria enorme instabilidade política na região, com um impacto de longo prazo", disse Franssen. Nesse cenário, o preço do petróleo no início de 2003 atingiria US$ 80 por barril e ainda no final do ano estaria na faixa dos US$ 40. "Ninguém sabe ao certo o que pode acontecer", disse Franssem. "As pessoas, ao fazerem previsões geralmente não prestam muita atenção no inesperado." Reavaliação Para Joseph Barnes, pesquisador do James A. Baker III Institute for Public Policy, dos Estados Unidos a "a guerra contra o terrorismo e contra o Iraque poderia ter um grande impacto na geopolitica do petróleo". Ele afirmou que desde dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, está em curso nos Estados Unidos uma reavaliação da dependência do país do petróleo do Oriente Médio e, principalmente, da "relação especial entre Washington e a Arábia Saudita", maior produtor mundial da commodity. Nessa "relação especial", os Estados Unidos protegem os sauditas em troca de cooperação para obter preços de petróleo estáveis e razoáveis "Apesar das negativas em Washington e em Riad, a Arábia Saudita é vista por muitos, incluindo algumas pessoas no governo norte-americano, como um aliado não confiável na guerra contra o terrorismo", disse Barnes. "Em geral, a Arábia Saudita é qualificada como uma grande fonte de apoio material e moral ao islamismo fundamentalista". Barnes salientou que os Estados Unidos podem estar começando a ver com bons olhos uma maior expansão da produção petrolífera fora da Arábia Saudita para manter a estabilidade dos mercados. "Há uma série de áreas possíveis para expansão, como a Rússia, Ásia Central, África e o próprio Iraque", afirmou. Segundo o economista, no longo prazo, uma exitosa ocupação norte-americana no Iraque poderia levar a uma maior produção petrolífera naquele país. "Qualquer novo governo iraquiano vai querer maximizar os seus ganhos como parte de um programa de reconstrução nacional", afirmou. Barnes alertou, no entanto, que isso poderá não ocorrer tão facilmente. "Os campos petrolíferos iraquianos estão em péssimas condições e grandes investimentos serão necessários para aumentar a produção". Segundo ele, as grandes multinacionais petrolíferas irão ter de esperar por um ambiente de estabilidade política no Iraque antes de despejar bilhões de dólares no país. Rússia Outros analistas presentes no evento salientaram que uma queda do regime iraquiano e o consequente aumento da produção petrolífera no país não seria do interesse imediato da Rússia. O custo de produção de petróleo russo requer é mais elevado do que no Golfo e requer preços próximos a pelo menos US$ 25 por barril para garantir margens de lucro. Circularam inclusive recentemente rumores - desmentidos pela Casa Branca - de que o governo norte-americano teria se comprometido com Moscou a não incentivar a produção petrolífera iraquiana.