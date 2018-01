Preço do petróleo fecha abaixo de US$ 40 o barril Os contratos futuros de petróleo caíram em Londres e Nova York, com o mercado consolidando os recentes ganhos. Contudo, investidores disseram que o fato dos contratos futuros terem sustentado grande parte dos ganhos sugere que os preços podem subir mais na próxima semana. O investidor Tom Bentz, do banco BNP Paribas em Nova York, disse que o cenário no curto prazo continua sendo de mercado em alta. "A situação pode mudar, mas você joga as probabilidades e as probabilidades são de que continuaremos a subir", disse Bentz. Em Nova York, os contratos de petróleo para agosto fecharam em US$ 39,96 o barril, em queda de US$ 0,37 (-0,92%). Em Londres, os contratos de petróleo brent para agosto fecharam em US$ 37,05 o barril, em queda de US$ 0,72 (-1,91%).