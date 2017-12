Preço do petróleo fecha abaixo de US$ 50 o barril Pela primeira vez nos últimos 30 dias, o preço do petróleo fechou abaixo do patamar de US$ 50 o barril. Nesta terça-feira, no mercado futuro de Nova York, os contratos com vencimento em dezembro encerraram o dia vendidos a US$ 49,62. Segundo analistas, as melhores condições de produção no Golfo do México e a expectativa de uma definição sobre as eleições norte-americanas motivaram a queda do preço do produto.