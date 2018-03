Preço do petróleo não pára de cair Os contratos futuros de petróleo continuaram nesta sexta-feira a forte trajetória de queda desde o início dos ataques dos EUA ao Iraque. Em Nova York, os contratos de petróleo para maio fecharam em US$ 26,91 o barril, em queda de US$ 1,21 (-4,30%). No mercado britânico, os contratos para o mesmo mês fecharam em US$ 24,35 o barril, em queda de US$ 1,15 (-4,51%). A notícia positiva hoje para os investidores foi o anúncio de que as forças da coalizão EUA-Reino Unido tomaram posse dos campos de petróleo no sul do Iraque. "Isso alivia os temores de que haveria uma destruição em grande escala dos poços de petróleo no Iraque", disse Peter Beutel, analista da Cameron Hanover. "Isso vai colocar pressão adicional de venda sobre o mercado". Também ajudou a firme convicção dos investidores para um desfecho rápido para a guerra. Veja o especial :