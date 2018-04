Preço do petróleo nos EUA atinge menor nível em quase dois anos

O preço do barril do petróleo em Nova York caiu abaixo dos US$ 60 nesta segunda-feira, em seu menor nível em quase dois meses.

O preço do barril com entrega em agosto fechou a segunda-feira em US$ 59,69, um recuo de US$ 0,20 - o nível mais baixo desde 19 de maio.

Na semana passada, os preços do barril já haviam caido 11%.

Desde o final do mês de junho, o preço do combustível teve queda de 19%, em um reflexo do aumento contínuo dos níveis de desemprego nos Estados Unidos e na Europa.

Em relação ao recorde registrado em 11 de julho de 2008, quando o barril foi negociado a US$ 147,27, o preço do petróleo já caiu 59%.

De acordo com analistas, a queda nos preços do petróleo pode ser uma indicação de que os investidores estejam considerando que a recuperação da economia global pode não ser tão forte e duradoura como o esperado.

De acordo com analistas, a queda nos preços do petróleo pode ser uma indicação de que os investidores estejam considerando que a recuperação da economia global pode não ser tão forte e duradoura como o esperado.

A previsão de especialistas é de que o preço do barril recue ainda mais e seja negociado a US$55 até que se observem sinais de melhoras significativas na economia global.