Preço do petróleo prejudica déficit comercial dos EUA O déficit comercial dos Estados Unidos registrou uma forte alta em junho ficando em US$ 58,8 bilhões, diante do preço do petróleo, que registrou novos recordes. O déficit com a China, motivo de vários debates no Congresso americano, também voltou a registrar um novo recorde. No total, o déficit americano aumentou 6,1% em junho com relação a maio. Se este ritmo continuar, os EUA fechariam o ano com um déficit comercial de US$ 686 bilhões, 11% acima do recorde de US$ 617,6 bilhões do ano passado.