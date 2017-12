Preço do petróleo reage com oscilação aos dados nos EUA O preço dos contratos de petróleo negociados no mercado futuro reagem com volatilidade (oscilação), mas com tranqüilidade, aos relatórios sobre reservas do produto e de seus derivados na semana passada nos EUA. Apesar de os relatórios mostrarem reduções fortes de estoques de petróleo bruto e de gasolina, o recuo das reservas de destilados - grupo que reúne o óleo de aquecimento - não foi muito divergente das previsões. As quedas foram reflexo da passagem de furacões na área do Golfo do México, o que afetou as importações e os processos de refino no território norte-americano. Na Bolsa eletrônica dos Estados Unidos (Nymex), o contrato do petróleo cru para novembro reagiu com volatilidade e sobe 0,51%, para US$ 47,05 o barril. Na International Petroleum Exchange, em Londres, o contrato do brent para novembro sobe 0,71%, para US$ 43,70 o barril. As informações são da Dow Jones.