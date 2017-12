Preço do petróleo recua após atingir recorde durante a manhã O preço do petróleo, que iniciou o dia em alta, ultrapassando os US$ 54,45 o barril no mercado futuro, agora já apresenta uma queda e está em US$ 53,38 o barril, nos contratos com vencimento em novembro negociados na bolsa eletrônica de Nova York (Nymex). O recorde no preço do petróleo da manhã de hoje foi o sexto consecutivo.