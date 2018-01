Preço do petróleo recua com notícia sobre Iraque Os contratos do petróleo cru estão em baixa na New York Mercantile Exchange (Nymex), com informações de que o terminal de exportação de Basra, no sul do Iraque, opera normalmente. Às 12h (horário de Brasília), o contrato do petróleo cru com vencimento em outubro caía para US$ 42,62 o barril na Nymex, US$ 0,56 (baixa de 1,30%). O porto de petróleo de Basra, no sul do Iraque, está "totalmente operante", com cerca de 60 mil barris de petróleo sendo bombeados por hora, disse um agente do porto. Segundo ele, os dois principais oleodutos que levam petróleo ao porto estão funcionando totalmente e os tanques de estoque do petróleo a ser exportado abastecidos. No começo do dia, uma fonte da estatal South Oil Co disse que as exportações de petróleo pelo sul do Iraque foram interrompidas, por causa de ataques ocorridos ontem contra alguns oleodutos nas proximidades de Basra. No entanto, o agente disse que houve confusão em relação às informações. As informações são da Dow Jones.