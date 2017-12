Preço do petróleo recua com relatório sobre estoques nos EUA Os preços dos contratos de barril de petróleo negociados no mercado futuro respondem em queda aos relatórios de estoques norte-americanos divulgados hoje. Os relatórios são os primeiros a trazerem informações sobre os danos do furacão Katrina à indústria de energia nos EUA. E a análise inicial é de que os números foram moderados. Os contratos de petróleo com vencimento para outubro cede 0,89%, para US$ 63,80 por barril, após tocar a mínima de US$ 63,10 por barril. Antes dos relatórios, os contratos subiam 0,51%, para US$ 64,70. Um dos pontos positivos do relatório foi a queda inferior à prevista dos estoques da gasolina. O Departamento de Energia calculou redução de 4,3 milhões de barris, enquanto o Instituto Americano de Petróleo (API) observou redução de 4,209 milhões de barris. O prognóstico era de queda de 6,2 milhões de barris. Apesar de o API ver queda de 14,321 milhões de barris nos estoques de petróleo bruto, o DOE registrou queda de 6,4 milhões de barris, abaixo do declínio de 6,8 milhões de barris previsto pelos analistas. A queda dos derivados também foi amena. As informações são da Dow Jones.