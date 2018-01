Preço do petróleo recua pelo 3º dia consecutivo O contrato futuro do petróleo cru com vencimento em outubro segue em baixa pelo terceiro dia consecutivo e entra na tarde dessa terça-feira abaixo de US$ 46,00 o barril. A cotação máxima deste contrato foi de US$ 45,99 o barril nas transações dessa manhã no pregão regular da New York Mercantile Exchange (Nymex). A mínima do contrato foi de US$ 45,35 na sessão regular. Na International Petroleum Exchange, em Londres, o contrato do petróleo brent para outubro cai 0,77%, para US$ 42,70 o barril, após oscilar dentro da margem de US$ 42,43 e US$ 42,99 pela manhã. O mercado seguiu reagindo à notícia de normalização das exportações do Iraque. Segundo autoridades iraquianas, as exportações pelos oleodutos do sul do Iraque estavam ao redor de 1,8 milhão de barris por dia. Os operadores, no entanto, avaliam que a queda do preço do petróleo é temporária. Amanhã, saem os relatórios semanais de estoques de petróleo e derivados nos EUA na semana passada e a expectativa é de que haja uma queda dos estoques de gasolina As informações são da Dow Jones.