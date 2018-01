Preço do petróleo sobe para U$ 30 com crises na Venezuela e Iraque Os contratos futuros do petróleo está em alta forte nesta sexta-feira. Em Londres, o barril do brent para entrega em fevereiro superou US$ 30,00. Às 14h08 (de Brasília), o contrato valia US$ 30,22, alta de US$ 0,79 (2,68%). Na Nymex, nos EUA, o contrato de fevereiro do petróleo cru operava com valorização de US$ 0,83 (2,61%), em US$ 32,68. Os efeitos da greve venezuelana e de eventual guerra contra o Iraque sobre o abastecimento mundial de petróleo seguem motivando participantes a apostar num avanço maior dos preços. A ausência do petróleo venezuelano - quinto maior produtor mundial - já se faz sentir nos estoques norte-americanos. Terça-feira, o Instituto Americano de Petróleo informou que os estoques nos EUA estão pouco acima do menor nível já visto desde 1976, de 273 milhões de barris. A agência de estatísticas Petrologistics informou hoje que a produção da Opep caiu 2 milhões de barris diários em dezembro, para 25 milhões de barris, em consequência da greve na Venezuela. Inverno Além disso, há perspectiva de as temperaturas caírem mais no hemisfério norte. Os serviços de meteorologia prevêem queda das temperaturas na segunda semana de janeiro nos EUA, aos menores níveis desde o início do atual inverno. Com os preços do petróleo subindo, crescem as especulações de provável aumento de produção entre os países da Opep. Uma fonte do primeiro escalão da organização disse ontem que o grupo poderá colocar à disposição do mercado mais 500 mil barris de petróleo por dia em meados de janeiro se os preços permanecerem elevados, por causa da paralisação na Venezuela. Operadores dizem, no entanto, que as declarações são insuficientes para provocar recuo nos preços. Segundo eles, a Opep não possui desejo ou habilidade para cobrir eventual crise no abastecimento.