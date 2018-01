Preço do petróleo termina 2006 estável O preço do petróleo terminou 2006 em alta, e ficou em um nível semelhante ao do ano passado, depois de ser negociado entre abril e agosto em torno ou acima dos US$ 70 e alcançar um valor recorde de US$ 78,40 em julho. Ao fim da sessão regular na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), os contratos de petróleo para entrega em fevereiro fecharam a US$ 61,05 por barril (159 litros), após ganhar US$ 0,52 em relação ao valor anterior. Os contratos de petróleo WTI com vencimento mais próximo terminaram 2005 a US$ 61,04 o barril. Demanda e reservas O predomínio de temperaturas superiores ao habitual em diversas regiões dos EUA reduziu a demanda de gás e de outros combustíveis de calefação, como o gasóleo, o que favoreceu uma economia de reservas ou uma diminuição inferior à que costuma ocorrer nesta época do ano. As reservas de produtos derivados, incluindo o gasóleo e o diesel, aumentaram em meio milhão de barris na semana passada e o total, de 133,6 milhões, era 1,3% inferior ao volume de 2005. As reservas de petróleo diminuíram em pouco mais de 20 milhões de barris nas últimas cinco semanas. Apesar disso, o preço do petróleo se manteve entre US$ 60 e US$ 64 o barril. A estabilidade dos preços em torno ou ligeiramente acima dos US$ 60 começou a se consolidar depois que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) anunciou, em outubro, que reduziria em 1,2 milhão de barris sua produção a partir de novembro. A organização tomou essa decisão - a primeira redução desde 2004 - com o propósito de frear a persistente queda do preço do petróleo, que, no caso do WTI, caiu até US$ 56. A Opep também mencionou o elevado nível de reservas nos EUA como um argumento que tornava necessário o corte, na busca de um maior equilíbrio entre a oferta e a procura em nível global. Os especialistas afirmam que muitos dos fatores que levaram o petróleo a atingir preços recorde em outras ocasiões, como a inquietação provocada pelo programa nuclear do Irã, a insegurança na Nigéria ou a forte demanda na China, Índia e EUA, não desapareceram por completo.