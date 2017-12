Preço do petróleo volta a bater recorde e fecha em US$ 52,67 O barril do petróleo negociado no mercado futuro em Nova York encerrou o dia em alta de 1,25% em relação aos últimos negócios de ontem, cotado a US$ 52,67. Esta é a 6ª vez que o barril do petróleo atinge um recorde nas duas últimas semanas. Em Londres, o barril do petróleo tipo brent, negociado no mercado futuro com vencimento em novembro, fechou esta quinta-feira cotado a US$ 48,90, em alta de 1,90% em relação aos últimos negócios de ontem. No Brasil, o dólar comercial encerrou o dia negociado a R$ 2,8510 na ponta de venda das operações, em alta de 0,32%. A moeda norte-americana iniciou o dia em R$ 2,8510 e oscilou entre a máxima de R$ 2,8580 e a mínima de R$ 2,8480. Com o resultado de hoje, o dólar acumula no ano queda de 1,79%.