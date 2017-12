Preço do petróleo volta a cair À medida que a infra-estrutura das empresas petrolíferas se recuperam dos danos causados pelo furacão Katrina, os preços do petróleo caem. Na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), os contratos para outubro fecharam o pregão hoje a US$ 64,37 o barril, queda de 2,41%. Desde sexta-feira, a cotação já recuou 7,3% no mercado nova-iorquino. Em Londres, na Bolsa Internacional de Petróleo (IPE), os contratos para outubro do tipo Brent encerraram o dia a US$ 62,89 por barril, queda de 2,75%. A agência americana que administra a exploração no Golfo do México, a MMS, informou hoje que 57,3% da produção de petróleo na região continua paralisada, assim como 40,3% da produção de gás natural. A paralisação da produção de petróleo havia chegado a 95% na semana passada. A progressiva recuperação da atividade e o reinício das operações em refinarias e das atividades de transporte de combustíveis estão reduzindo as inquietações do mercado sobre um possível desequilíbrio entre oferta e demanda.