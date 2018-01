Preço do petróleo volta a subir no mercado futuro Os contratos futuros do petróleo voltam a subir nos mercados internacionais, com os operadores creditando o movimento apenas a recompras técnicas e não a algum fato em particular. A alta coincidiu com a abertura da sessão regular da New York Mercantile Exchange, onde o petróleo cru para junho é negociado a US$ 39,30 por barril, com alta de US$ 0,37 (0,95%). A alta sucede um movimento de redução das mínimas vista durante o pregão eletrônico - que opera antes da abertura oficial. Na International Petroleum Exchange (IPE), o contrato futuro do petróleo tipo brent para junho sobe US$ 0,61 (1,70%), para US$ 36,58 por barril. Embora o ministro do Petróleo da Arábia Saudita, Ali Naimi, tenha defendido, ontem, que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) eleve a oferta em 1,5 milhão de barris por dia, os analistas acreditam que se essa proposta for aprovada pelo cartel não deverá haver um alívio significativo para os preços. A justificativa para isso é o fato de que o eventual aumento da cota apenas iria legitimar o nível atual, pois estima-se que os membros do grupo já estariam produzindo cerca de 2 milhões de barris por dia acima do teto oficial de 23,5 milhões por dia. O próximo foco do mercado será a divulgação, amanhã, dos relatórios sobre reservas nos EUA. Uma pesquisa da Dow Jones junto a 11 analistas mostrou que a expectativa é de um crescimento de 500 mil barris de petróleo cru; aumento de 1,8 milhão de barris de gasolina e de 1,33 milhão de barris de destilados. O prognóstico para uso da capacidade das refinarias era de aumento de 0,5 ponto percentual, para 93,5%. As informações são da Dow Jones.