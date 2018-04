Preço do petróleo voltará a subir, diz agência de energia

O período recente de petróleo barato chegou ao fim, e os preços podem subir "em breve" para a faixa dos US$ 100 o barril, segundo a Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês). Em seu relatório anual, a agência diz que os preços podem chegar a US$ 200 o barril até 2030. O risco imediato ao fornecimento do produto, segundo o órgão, não se deve à falta de reservas naturais, mas sim à falta de investimento em várias áreas. Segundo o relatório, ainda há petróleo suficiente para abastecer o mundo por mais de 40 anos nas atuais taxas de consumo. Mas a queda no nível de produção está se acelerando em cada campo de exploração, e mais dinheiro precisa ser investido em pesquisa e desenvolvimento para extrair o petróleo existente. Custos Os autores do documento prevêem que serão necessários investimentos da ordem de US$ 26 trilhões até 2030 em infra-estrutura de energia. Uma parte significativa desse montante - US$ 8,4 trilhões - deverão ser gastos na exploração e desenvolvimento de petróleo e gás. Em um cenário considerado pela IEA, a China e a Índia serão responsáveis por mais da metade da demanda mundial de energia primária entre 2006 e 2030 e por grande parte do aumento da demanda mundial de petróleo. Mas apesar da avaliação relativamente positiva em relação às reservas de petróleo e gás, o relatório alerta para as conseqüências da contínua dependência de combustíveis fósseis. Segundo a IEA, as conseqüências da falta de ação em descarbonizar a economia mundial são "chocantes". "Há uma necessidade urgente de uma ação coordenada para conter o aumento de emissões de gás de efeito estufa e o aumento nas temperaturas globais", diz o documento. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.