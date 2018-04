Preço do Querosene de Aviação cairá 17,8% O preço da Querosene de Aviação (QAV) terá uma redução de 17,8% a partir do dia 1º de dezembro, informou nesta sexta-feira, 28, o Sindicato Nacional das Empresas Aéreas (Snea). A redução foi repassada pela Petrobras por conta da queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional nos últimos três meses. Segundo Snea, no ano, as oscilações de preço do QAV acumulam queda de 3,71%, o que significa uma reviravolta para as empresas aéreas, que até agosto tinham um acumulado de 37%. O Snea, no entanto, não informou se haverá redução no preço das passagens aéreas.