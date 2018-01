Preço do querosene de aviação sobe 1,5% em dezembro O Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea) anunciou nesta terça-feira o aumento de 1,5% no preço do querosene de aviação, a partir de 1º de dezembro. Segundo o sindicato, com esse reajuste, a alta acumulada do produto no ano fica em 0,5%. Será a primeira elevação no preço do produto após duas reduções consecutivas, em 1º de novembro (-3,1%) e em 16 de novembro (-2,7%). O preço da querosene é analisado a cada 15 dias, no qual a Petrobras avalia o comportamento dos preços do mercado internacional e doméstico, decidindo ou não por um reajuste.