Preço do querosene de aviação sobe 10% A Petrobras promoveu um aumento de 10% no preço do querosene de aviação. A empresa não comenta o assunto, mas os clientes já foram informados da alta. O querosene de aviação é reajustado mensalmente, de acordo com o contrato com as distribuidoras. A estatal não informou se houve reajuste nos outros dois combustíveis industriais, cujos contratos prevêem alterações mensais, a nafta e o óleo combustível.