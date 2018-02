Preço do querosene de aviação tem queda de 0,5%

A Petrobras reduz em 0,5% o valor do seu Querosene de Aviação (QAV) a partir da próxima quarta-feira, 1º. O reajuste é mensal e foi divulgado pelo Sindicato Nacional das Empresas Aéreas (Snea) nesta segunda-feira, 30. No acumulado desde janeiro, há uma alta de 0,5%. Durante todo o ano passado, o QAV aumentou em 7%. Além do QAV, a Petrobras reajusta mensalmente os preços do óleo combustível e da nafta, mas esses valores não são divulgados por serem negociados caso a caso diretamente entre a estatal e seus clientes. No caso da gasolina e do diesel, não tem havido reajuste. O último ocorreu em setembro de 2005.