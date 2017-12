Preço do seguro de carro depende do cliente As seguradoras costumam oferecer prêmios diferenciados de acordo com o perfil do cliente. Entra na avaliação um conjunto de características, como idade, experiência na direção, quantidade de filhos e número de acidentes nos quais a pessoa já se envolveu, entre outros fatores. As mulheres costumam pagar menos porque, estatisticamente, provocam menos acidentes. Em contrapartida, os seguros são mais caros para homens com menos de 24 anos, pois são os que mais causam ou sofrem acidentes. As empresas fazem um estudo completo do perfil do segurado antes de definir o preço do seguro. A partir de uma característica isolada, como a idade, não é possível dizer se a pessoa pagará menos ou não. No caso de pessoas com mais de 35 anos, por exemplo, as seguradoras oferecem desconto. Entretanto, se a pessoa acabou de tirar carta, tem muitos sinistros registrados ou envolveu-se em acidentes com perda total, mesmo que tenha essa idade, não receberá o desconto. Carro A marca e o modelo do carro também influenciam o custo final do seguro. Há carros que são mais visados pelos ladrões, o que aumenta o preço do seguro. A seguradora também avalia se o veículo fica estacionado em garagem ou na rua, verifica se a região em que o carro costuma circular tem muitos sinistros e considera o índice de violência urbana da cidade do motorista. Veja nos links abaixo mais informações sobre os serviços de seguros.