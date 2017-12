Preço do transporte público em Curitiba será reajustado A partir de domingo, as tarifas do transporte coletivo da região metropolitana de Curitiba terão reajuste, passando de R$ 1,50 para R$ 1,65. Com isso, a tarifa iguala-se à de Curitiba. A diferença entre as duas tarifas vinha desde fevereiro, quando a Companhia de Urbanização de Curitiba (Urbs) autorizou aumento em Curitiba e o governo do Estado não aceitou o reajuste para a região metropolitana. Essa diferença colocava em risco a integração de transporte, que permite ao usuário utilizar várias linhas pagando a mesma passagem. Na administração anterior, quando governo e prefeitura eram do mesmo partido, os aumentos aconteciam simultaneamente. Agora, a Coordenação da Região Metropolitana (Comec) ? órgão do governo estadual, administrado pelo PMDB, enquanto a prefeitura está com o PFL ?, pediu para analisar os relatórios das empresas e as folhas de pagamento. "Quando tivemos acesso aos relatórios completos das empresas fizemos toda uma atualização de custos do serviço para chegar a esse valor", disse o presidente da Comec, Alcidino Bittencourt Pereira.