Preço dos alimentos puxa custo de vida em São Paulo O grupo alimentação pressionou o Índice do Custo de Vida (ICV) no município de São Paulo, que registrou alta de 0,33% em novembro, de acordo com cálculos do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) divulgados nesta terça-feira. A taxa do mês passado é 0,06 ponto porcentual maior do que a verificada em outubro, de 0,27%. Só o grupo alimentação subiu 1,16% e contribuiu com um impacto de 0,29 ponto porcentual para o ICV. Em 12 meses, até novembro, a alta é de 2,11% e, no acumulado do ano, de 1,91%. O grupo Despesas Pessoais subiu mais (1,26%), mas sua contribuição para o indicador (0,04 ponto porcentual) foi menor devido à onderação do índice. Também merece atenção o comportamento do grupo Transportes, que mostrou alta de 0,19%, gerando impacto de 0,03 ponto porcentual no ICV. Entre os grupos que contribuíram com taxas negativas para o indicador de inflação de São Paulo no mês passado estão Saúde (-0,75%) e Equipamento Doméstico (-0,22%). Juntos, estes dois grupos diminuíram o resultado da inflação de novembro medida pelo Dieese em 0,12 ponto porcentual. Produtos em alta De acordo com os técnicos do Departamento, a maior taxa observada em Alimentação foi do subgrupo dos produtos in natura e semi-elaborados (2,39%), seguida de alimentação fora do domicílio (0,46%). Dentre os in natura e semi-elaborados, as principais variações foram em frutas (2,36%), com taxas elevadas em mamão (12,05%), maçã (7,14%) e banana (5,24%) e quedas nos preços da manga (-23,27%), abacaxi (-5,44%) e pêssego (-3,69%). Nos Legumes (6,55%), destaque de elevação para o tomate (21,14%) e de queda para o chuchu (-17,48%). Os grãos subiram 3,49%; as carnes, 2,34%, e aves e ovos, 3,55%. Raízes e tubérculos, no entanto, recuaram 2,27%. Em Despesas Pessoais, o subgrupo fumo e acessórios subiu 3,93%, devido ao aumento dos cigarros a partir das terceira semana de novembro. De acordo com os técnicos do Dieese, este aumento deve trazer ainda um impacto de 0,05 ponto porcentual sobre a taxa de inflação de dezembro. Em Saúde, a queda de 0,94% no preço do subgrupo assistência médica foi destacada pelo Dieese. Renda A inflação de novembro voltou a ser maior para as famílias de menor renda. De acordo com dados do Dieese - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos -, enquanto o Índice de Custo de Vida (ICV) subiu 0,33% na cidade de São Paulo, para as famílias com renda mensal de R$ 377,49 a inflação foi de 0,52%. Técnicos do Dieese avaliam que para estas famílias o impacto foi maior porque o grupo alimentação foi o grande responsável pela inflação. Para o estrato 2, que contempla os gastos das famílias com nível intermediário (R$ 934,17), a taxa foi de 0,47%. Já para o estrato que reúne as famílias de maior poder aquisitivo (R$ 2.792,90), a variação ficou em 0,23%.