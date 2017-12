Preço dos aluguéis de agosto são estáveis No mês passado, os preços dos aluguéis de imóveis residenciais de contratos fechados na cidade de São Paulo ficaram praticamente estabilizados em relação aos de julho. A pesquisa é do Sindicato da Habitação (Secovi). Segundo o vice-presidente do Secovi, Sérgio Lembi, os aluguéis ficaram praticamente nos mesmos níveis de julho, visto que se observou queda de apenas 0,1%. Ocorreram reduções nas locações nas regiões Leste, Centro e Oeste, enquanto que as zonas Norte e Sul apresentaram índices estáveis. Os imóveis de um dormitório tiveram redução mais acentuada que a verificada em casas e apartamentos de dois quartos. Já as unidades de três dormitórios mantiveram-se, em média, nos mesmos níveis de julho. Quanto ao estado de conservação, os imóveis que não estão em boas condições de manutenção sofreram diminuições médias de 0,3% nos valores de locação. As unidades bem conservadas, por sua vez, tiveram um aumento de 0,1%, segundo Lembi.