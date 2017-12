Preço dos combustíveis atinge maior valor em pelo menos 15 anos

Os preços dos combustíveis atingiram valor recorde esta semana. Segundo levantamento divulgado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) nesta sexta-feira, 13, o preço médio da gasolina, de R$ 3,773 por litro, avançou 0,29% em relação à semana anterior e atingiu o maior patamar desde pelo menos julho de 2001, até quando é possível consultar a base de dados da ANP.

Também os preços do etanol hidratado e do diesel estão no maior nível desde pelo menos julho de 2001. O primeiro avançou 1,74% em relação à semana passada, para R$ 2,913 por litro. Por fim, o preço do diesel subiu 1,28% na semana anterior, para R$ 3,085 por litro.

Em outubro do ano passado, a Petrobrás implementou uma nova política de reajuste de combustíveis, que prevê revisões mensais nos preços de produtos repassados às refinarias.

Em dezembro, após duas quedas seguidas, a estatal revisou para cima os preços da gasolina e do diesel, o que acelerou a alta dos preços repassados ao consumidor.

Porém, mesmo com a decisão de janeiro, de elevar o preço do diesel e manter o da gasolina, o valor desta última na bomba continuou a subir e atingiu a marca histórica.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os combustíveis devem exercer pressão sobre a inflação oficial, apesar de o indicador ter desacelerado de maneira significativa em 2016.