Preço dos combustíveis cai no interior de SP

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - O preço dos combustíveis caiu até 17,5% no interior de São Paulo nas últimas semanas, segundo o levantamento da Agencia Nacional de Petróleo (ANP) em centenas de postos de São José do Rio Preto, Campinas, Araçatuba, Santos e Ribeirão Preto. No Estado, o preço médio caiu 1,5%, mas os preços mínimo e máximo tiveram quedas de 6,2% e 7,4, respectivamente, num intervalo de quatro semanas.

A maior queda foi registrada no preço do etanol, em São José do Rio Preto, onde o preço médio do litro, caiu por quatro semanas consecutivas, de R$ 1,98 o litro em 28 de junho para R$ 1,63 o litro em 25 de julho. Mas nesta semana o preço caiu ainda mais, chegando a ser encontrado por R$ 1,46 o litro nesta quinta-feira, 30, em alguns revendedores. Já o preço médio da gasolina teve uma queda de 9,7%, caindo de R$ 3,28 para R$ 2,95 o litro no mesmo período. Em alguns postos o preço estava a R$ 2,85 nesta quinta-feira, 30.

Em Campinas, onde a ANP pesquisou 65 postos, o preço médio da gasolina caiu de R$ 3,18 caiu para R$ 3,08 o litro na última semana. O preço mínimo que era de R$ 3,00 caiu para R$ 2,87. Em Ribeirão Preto, a queda do preço médio da gasolina também foi pouco mais de 3%, caindo R$ 3,24 para R$ 3,014 o litro. As quedas dos preços da gasolina são atribuídas às promoções de revendedores e concorrência entre distribuidoras.

Mas as maiores quedas foram no preço do etanol, que já vinha apresentando redução há quatro semanas por conta da entrada da safra da cana-de-açúcar. Na média estadual, o preço caiu de R$ 1,94 para R$ 1,91 o litro. Foram pesquisados 2,373 postos em todo o Estado e o preço mais baixo foi de R$ 1,499 o litro, o preço mínimo caiu R$ 0,10, de R$ 1,59 para R$ 1,49 o litro e o máximo, R$ 0,20, de R$ 2,69 para R$ 2,49 o litro

Nas regiões produtoras de etanol, a queda maior foi em Ribeirão Preto, onde o preço do etanol desabou de R$ 1,94 para R$ 1,62 o litro, uma queda de R$ 16,4% entre as semanas de 28 de junho e 25 de julho. Já na cidade de São Paulo, onde 350 postos foram pesquisados, a queda do etanol foi de R$ 1,5% no período entre 5 e 27 de julho.