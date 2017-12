Preço dos combustíveis ficará estável no curto prazo O presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, informou hoje que não haverá alterações nos preços da gasolina do diesel e do GLP (gás de cozinha) "no curto prazo". "Hoje, com o (barril) petróleo a US$ 29 estamos literalmente alinhados com os preços externos", disse. O diretor de abastecimento da estatal, Rogério Manso, disse que pretende manter os preços estáveis pelo maior tempo possível. "Se você verificar a curva de preços ao longo do ano vai ver que estamos alinhados, na média, com os preços internacionais", afirmou.