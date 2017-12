Preço dos combustíveis pode cair, diz Petrobras O presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra disse hoje em Cubatão que se o preço do petróleo for mantido e o mesmo ocorrer com a cotação do dólar no patamar atual, o preço dos combustíveis irá cair no Brasil. Ele disse porém que ainda não há uma definição da data para essa medida. "Estamos aguardando a definição desse cenário e como há ainda uma volatilidade do preço no mercado do petróleo, não adianta reduzir o preço hoje para aumentar no dia seguinte". Dutra admitiu que o preço praticado no Brasil para os combustíveis, está um pouco acima daquele do mercado internacional. "Como não houve aumento de combustível este ano, houve uma defasagem para baixo, pois em janeiro, fevereiro e março o preço do petróleo e a cotação do dólar dispararam", disse. ?Como estava defasado para baixo, estamos aguardando a definição do cenário para baixar o preço do combustível e do óleo diesel?, completou.