Preço dos combustíveis pressiona inflação em São Paulo A taxa média de inflação na cidade de São Paulo em setembro subiu 0,72%, segundo o Índice do Custo de Vida (ICV) calculado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Em agosto, os preços tiveram variação nula e, segundo a coordenadora do índice, Cornélia Nogueira Porto, a taxa dos meses em setembro é a maior observada nos últimos três meses - em junho e julho, o índice ficou em 0,17%. As maiores altas foram as dos preços públicos e administrados, como água e esgoto e combustíveis. O grupo Transportes subiu 1,82%, com elevação da gasolina de 4,41%; do álcool, de 3,77%, e do óleo diesel, de 6,05%. De acordo com Cornélia, o ICV captou o aumento dos combustíveis a partir das segunda quinzena de setembro. "Isto significa que ficarão ainda resíduos para o mês de outubro", explicou. No grupo Habitação, com alta de 1,15%, a maior pressão veio da tarifa de água e esgoto (8,94%). Ontem, a Ordem dos Economistas do Brasil informou que a inflação média na cidade de São Paulo em setembro para as famílias com renda mensal entre 10 e 40 salários mínimos foi de 0,55%, segundo o Índice de Custo de Vida da Classe Média (ICVM). Em agosto, o índice tinha mostrado uma redução média de 0,15%. Com o resultado de setembro, o ICVM passou a acumular no ano uma alta de 2,12% e em 12 meses, variação de 4,40%. Faixas de renda A composição da taxa de inflação na capital paulista atingiu igualmente as diferentes faixas de renda, segundo ressaltou Cornélia. Para as famílias com estrato 1, com renda mensal média de R$ 377,49, a inflação foi de 0,70%. Para a renda intermediária, de R$ 934,17, a taxa de inflação foi de 0,71% e para os mais ricos, com renda mensal média de R$ 2.792,90, o ICV foi de 0,74%, ou 0,02 ponto porcentual acima do índice pleno. Perspectivas A inflação na cidade de São Paulo deverá recuar em outubro para 0,40%, prevê a coordenadora do índice. A justificativa para esta desaceleração, de acordo com a economista do Dieese, ficará por conta do fim do impacto do reajuste da tarifa de água e esgoto na composição do índice. No ano, o ICV deverá acumular uma taxa média de inflação de 5%.