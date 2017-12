Preço dos exportados contribuiu para vendas externas, diz CNI A Confederação Nacional da Indústria (CNI) avalia que as vendas externas brasileiras este ano vêm sendo favorecidas pelo crescimento nos preços de seus principais produtos de exportação. O informe "Comércio Exterior em Perspectiva", divulgado hoje pela entidade, afirma ainda que o aumento na quantidade embarcada, principalmente de produtos manufaturados, foi outro fator favorável ao desempenho exportador do País no decorrer deste ano. De acordo com a CNI, o índice de preços das exportações, elaborado pela Funcex, mostra, em média, um crescimento de 4,35% entre janeiro e outubro, ante igual período de 2002. No caso dos produtos básicos, cujo índice médio cresceu 7,4%, os principais aumentos ocorreram no café, soja e minério de ferro. Mas foram os preços dos semimanufaturados que tiveram maior alta, de 11,9%, em razão do crescimento dos preços de todos os sete principais produtos, principalmente óleo de soja, açúcar, celulose e semimanufaturados de ferro e aço. Já os preços dos manufaturados mostraram tendência inversa, registrando ligeira queda de 0,5%, informa a CNI. Ainda segundo a CNI, a maior competitividade dos produtos brasileiros foi determinante no desempenho das exportações, mas, ao final deste ano, essas vendas também foram favorecidas pela "intensificação do ritmo de crescimento" do comércio mundial. Resultados Até a terceira semana deste mês, as exportações somaram US$ 71,288 bilhões, cifra 20,6% superior ao resultado do mesmo período de 2002. Já as importações totalizam US$ 47,215 bilhões, registrando um incremento de apenas 1,6%. O aumento no ritmo de crescimento das exportações e a redução das importações nas três primeiras semanas deste mês garantiram ao País um superávit de US$ 24,07 bilhões, praticamente o dobro do que foi conseguido no mesmo período do ano passado, quando a saldo somou US$ 12,67 bilhões. O superávit acumulado até a terceira semana já ultrapassou a última previsão do Banco Central, que esperava para o ano um saldo positivo de US$ 23,5 bilhões. Na última sexta-feira, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, estimou que o superávit desse ano deveria ultrapassar a marca de US$ 24 bilhões até o Natal. A CNI lembra também que o ritmo de crescimento das importações neste mês vem se mantendo elevado, embora com menor intensidade do que em novembro e outubro.