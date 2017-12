Preço dos imóveis residenciais sobe 0,03% em novembro no País

O preço médio dos imóveis residenciais no País teve uma leve alta de 0,03% de outubro para novembro, de acordo com pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) feita com base nos anúncios de 20 cidades no site Zap Imóveis.

Apesar do avanço no mês, o preço médio dos imóveis sofreu queda de 0,54% no acumulado do ano e baixa de 0,41% nos últimos 12 meses.

Em novembro, 12 das 20 regiões cobertas pela pesquisa tiveram alta nominal dos preços anunciados na comparação mensal, como foi o caso de Belo Horizonte (0,54%), Florianópolis (0,48%), Goiânia (0,33%), São Paulo (0,09%) e Distrito Federal (0,01%).

As outras oito regiões mostraram retração nos preços médios, como no Rio de Janeiro (-0,37%), Santos (-0,27%), Salvador (-0,07%) e Porto Alegre (-0,03%).

O valor médio do metro quadrado dos imóveis residenciais anunciados nas 20 cidades foi de R$ 7.632. O Rio de Janeiro se manteve como a cidade com o preço mais caro do País (R$ 9.835), seguida por São Paulo (R$ 8.736) e Distrito Federal (R$ 8.256).